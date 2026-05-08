Nella partita tra Cagliari e Udinese, i rossoblù hanno bisogno di un solo punto per ottenere matematicamente la salvezza in Serie A. La squadra di Pisacane si trova a un passo dal raggiungimento di questo obiettivo, mentre l'Udinese cerca di ottenere una vittoria per consolidare la propria posizione in classifica. La sfida si gioca in un contesto in cui le due formazioni puntano a risultati utili, con la squadra di casa vicina a un traguardo importante.

Alla squadra di Pisacane basta un punto per avere la certezza aritmetica di restare in A. Il pronostico e le quote di Cagliari-Udinese Il Cagliari è a un passo dalla salvezza. La squadra di Pisacane - a tre giornate dalla fine del campionato - è a +9 sulla Cremonese terzultima. Ai rossoblù manca un punto per avere certezza aritmetica di restare in Serie A. All'Unipol Domus per la 36esima giornata arriva l'Udinese: fischio d'inizio sabato alle 15. Esposito e compagni sono reduci dallo 0-0 contro il Bologna, gli uomini di Runjaic hanno superato 2-0 il Torino. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Cagliari-Udinese. Numeri alla mano, nelle ultime 13 sfide contro l'Udinese in Serie A, il Cagliari non ha mai segnato più di un gol a partita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cagliari-Udinese, il pronostico: i rossoblù sono a un passo dalla salvezza

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