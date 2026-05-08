Cagliari primavera interrotta | cielo grigio e allerta UV a 9

A Cagliari, la primavera si presenta con un cielo coperto e un livello di allerta UV a 9, nonostante le nuvole. L'indice UV elevato si mantiene anche con il cielo grigio, suscitando curiosità sulle cause di questa discrepanza. L'umidità raggiunge l’80%, rendendo l’aria particolarmente pesante e opprimente in città, accentuando la sensazione di un tempo più caldo e afoso rispetto alle condizioni atmosferiche visive.

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? Punti chiave Come può l'indice UV restare a 9 con il cielo coperto?. Perché l'umidità all'80% rende l'aria così pesante in città?. Cosa accadrà alle temperature durante la notte di questo maggio?. Come influirà questa perturbazione sulle attività all'aperto nei quartieri storici?.? In Breve Umidità al 80% nelle ore centrali e media giornaliera del 69%.. Probabilità di pioggia al 20% di giorno e al 10% di notte.. Vento da sud-ovest a 11 kmh e minima notturna di 16°C.. Rischio scottature per cittadini con indice UV a valore 9.. Venerdì 8 maggio 2026, il cielo sopra Cagliari si tinge di grigio con temperature che non superano i 21°C, interrompendo la stagione primaverile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, primavera interrotta: cielo grigio e allerta UV a 9 Highlights Primavera: Cagliari - Fiorentina 1 - 2 Notizie correlate Leggi anche: Cagliari, sole battente e picco di 24°C: attenzione all’indice UV 8 Nord, sole e rischio UV: allerta protezione per il meteo? Cosa sapere Nord Italia, lunedì 27 aprile: temperature tra 10 e 26 gradi con indice UV a 6.