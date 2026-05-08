Cagliari furto in un negozio sportivo | due arresti dopo il colpo

Due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di rubare in un negozio sportivo a Cagliari. Secondo le testimonianze, i sospetti sono riusciti a fuggire dal negozio con alcune merci prima di essere fermati dalle forze dell’ordine nelle immediate vicinanze. I due individui, già noti alle autorità per precedenti reati, sono stati identificati e portati in questura. La polizia sta proseguendo le indagini per chiarire i dettagli dell’episodio.

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? Punti chiave Come sono riusciti i due uomini a fuggire dal negozio?. Chi sono i due sospetti già noti alle autorità?. Dove sono stati trasferiti i due arrestati dopo il colpo?. Perché l'intervento dei carabinieri è stato così rapido in via San Simone?.? In Breve Refurtia di capi sportivi da 200 euro recuperata dai carabinieri in via San Simone.. Sospetti di 22 e 32 anni già noti alle autorità per precedenti penali.. Il ventiduenne tunisino trasferito al carcere Ettore Scalas di Uta dopo il fermo.. L'algerino di 32 anni riceve l'ordine di arresti domiciliari a Monastir.. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato due uomini ieri, 7 maggio 2026, dopo un furto avvenuto in un negozio di abbigliamento sportivo situato in via San Simone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, furto in un negozio sportivo: due arresti dopo il colpo Notizie correlate Furto da 30mila euro in un negozio di ottica a Roma: fuga con auto e speronamento, due arrestiColpo da 30mila euro in un negozio di ottica nella zona universitaria di Roma, ma la fuga dei ladri si è trasformata in un inseguimento rocambolesco... Furto al circolo sportivo, tradito dal “brindisi” dopo il colpo: incastrato dal DnaAvrebbe messo a segno un furto ingente all’interno di un’associazione sportiva, ma a tradirlo sarebbe stato un gesto tanto incauto quanto decisivo:... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cagliari, furto in un punto vendita sportivo: fermati due giovani dai Carabinieri della compagnia di Cagliari.; Cagliari, furto dal valore di 200€ in un negozio sportivo: due giovani in manette; Tentano di rubare abbigliamento in un negozio sportivo, i carabinieri li bloccano all'uscita; Quartu, furto di sigarette e gratta e vinci nel bar dell’Iperpan: nei guai 39enne cagliaritano - L'Unione Sarda.it. Cagliari, furto dal valore di 200€ in un negozio sportivo: due giovani in manetteFurto sventato in via San Simone a Cagliari: Carabinieri arrestano due giovani per furto di abbigliamento. Merce restituita ... cagliaripad.it Cagliari, dopo l’ennesimo furto il sindaco Zedda chiede più agenti in centro contro la malamovidaCagliari, dopo l'ennesimo furto il sindaco Zedda chiede più agenti in centro contro la malamovida - Cronaca - sardiniapost ... sardiniapost.it I veterinari della Asl di Cagliari stanno completando l'abbattimento dei bovini - facebook.com facebook America's Cup: arrivano a Cagliari New Zealand e Alinghi. In città alberghi pieni e maxi yacht x.com