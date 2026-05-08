Caccia allo straniero a stazione Termini | picchiati senzatetto scelti a caso
Nella notte del 8 maggio 2026 a Roma Termini si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto tre giovani, tra cui un minorenne. Secondo quanto ricostruito, due di loro sarebbero affiliati a un gruppo di estrema destra, mentre un terzo sarebbe stato vittima di un’aggressione senza motivo apparente. Le persone prese di mira sembrano essere scelte casualmente, con caratteristiche di stranieri e senzatetto.
Denunciati tre giovani, anche un minorenne. Trovata una copia del Mein Kampf Roma, 8 maggio 2026 – Notte di ordinaria follia a Roma Termini per tre giovanissimi. Due affiliati a un’organizzazione militante nell’estrema destra e un minorenne avrebbero dato il via a un’assurda caccia all’uomo con lo stesso identikit: straniero e senza fissa dimora. I tre aggressori sono quindi stati individuati, perquisiti e denunciati dai poliziotti della Digos di Roma per lesioni personali aggravate dall’odio razziale e porto d’armi e oggetti atti ad offendere. La Polizia di Stato riferisce di almeno cinque aggressioni che risalgono alla notte dello scorso 5 febbraio scorso.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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