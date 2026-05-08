Caccia allo straniero a stazione Termini | picchiati senzatetto scelti a caso

Nella notte del 8 maggio 2026 a Roma Termini si sono verificati episodi di violenza che hanno coinvolto tre giovani, tra cui un minorenne. Secondo quanto ricostruito, due di loro sarebbero affiliati a un gruppo di estrema destra, mentre un terzo sarebbe stato vittima di un’aggressione senza motivo apparente. Le persone prese di mira sembrano essere scelte casualmente, con caratteristiche di stranieri e senzatetto.

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