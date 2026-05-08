A Santa Margherita, alcune aree sono risultate particolarmente vuote, con evidenti segnali di abbandono. In alcuni punti della città sono stati installati codici a barre visibili a occhio nudo. L’esposizione di questi simboli ha attirato l’attenzione su come siano stati inseriti in un contesto urbano che sembra aver subito un forte abbandono. La presenza di elementi naturali in aree apparentemente deserte ha generato curiosità tra i visitatori.

? Domande chiave Come può un codice a barre trasformare una città in merce?. Perché la natura popola scenari urbani apparentemente deserti e post-atomici?. Cosa spinge l'artista a usare carta vetrata e spatola sulla tela?. Chi è il vincitore del concorso che porta il vuoto a Santa Margherita?.? In Breve Inaugurazione sabato 9 maggio alle ore 18 presso CELLA ArtGallery di corso Marconi 2.. Mostra aperta dal 10 al 31 maggio con orari mattutini e pomeridiani specifici.. L'artista ha studiato architettura del paesaggio presso il Politecnico di Milano.. Apertura galleria il giovedì dalle 16 alle 19 e weekend dalle 10:30 alle 19.. Sabato 9 maggio alle ore 18, la galleria CELLA ArtGallery di corso Marconi 2 a Santa Margherita Ligure ospiterà l’inaugurazione della mostra personale di Gabriele Buratti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Buratti a Santa Margherita: città deserte e codici a barre in mostra

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