Bufera sul Dap Prende soldi da Israele

Una polemica riguarda il finanziamento di 2.500 euro ricevuto nel 2025 dall’ambasciata di Israele da parte dell’associazione “New dance drama”, organizzatrice del Dap festival annuale in città. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e si sta sviluppando un dibattito sul coinvolgimento di fondi esteri in eventi culturali locali. Le autorità competenti stanno valutando i dettagli della transazione e le eventuali implicazioni legali.

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Scoppia il caso sui 2.500 euro finanziati nel 2025 dall’ambasciata di Israele all’associazione "New dance drama", che ha ideato e organizza ogni anno il Dap festival in città. Soldi che secondo la Fondazione Romano Cagnoni, con sede a Pietrasanta, non andavano accettati alla luce di quanto sta succedendo in Medio Oriente. "Il Dap continua a prendere soldi da uno Stato che sta compiendo un genocidio. L’arte – spiegano – non può essere separata dalle responsabilità etiche legate ai suoi finanziatori. E’ vergognoso avere rapporti di questo genere. Non siamo contro il popolo israeliano, ma contro il loro governo: chissà quanti, tra i 20mila bambini palestinesi uccisi, avrebbero potuto diventare ballerini".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bufera sul Dap. "Prende soldi da Israele" Notizie correlate La versione di Delmastro sul ristorante con la figlia del mafioso: «Mai spesi soldi del Dap»L’ormai non più sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove dà la sua versione sul ristorante aperto in società con la figlia di un... Leggi anche: "Israele va annientato". Bufera sul coordinatore Pd