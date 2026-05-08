Bufera in Regione sulla sanità locale | Nodo Usl maggioranza in fuga

In regione si apre una nuova crisi politica legata alla gestione del sistema sanitario locale, con le forze di maggioranza di sinistra che hanno deciso di non partecipare al dibattito sul nodo Usl. La decisione ha suscitato reazioni tra gli altri esponenti politici e ha sollevato preoccupazioni sulla stabilità del settore sanitario nella zona. La questione continua a dominare l’attenzione pubblica, mentre si cercano risposte ufficiali sulle prossime mosse.

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Ancora una volta la maggioranza di sinistra ha scelto di sottrarsi al confronto su un tema fondamentale per il territorio ternano e per l’intero equilibrio della sanità umbra. Oggi (ieri) ha abbandonato l’aula per impedire la discussione della mozione con cui chiedevamo impegni chiari alla Giunta sul mantenimento delle due Aziende Usl distinte, sull’ autonomia delle aziende ospedaliere di Perugia e Terni e sulla permanenza della sede della Usl Umbria 2 a Terni". Lo affermano i gruppi di opposizione in Consiglio regionale (Lega, FdI, FI, Tp-Uc). "Un fatto gravissimo - sottolineano - soprattutto perché già nel precedente Consiglio regionale avevamo presentato questo atto come mozione urgente, ma la maggioranza ne aveva impedito l’inserimento all’ordine del giorno.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bufera in Regione sulla sanità locale: "Nodo Usl, maggioranza in fuga" Notizie correlate Sanità Umbria, ipotesi Usl unica a Foligno: "Ennesimo schiaffo contro Terni". Il Pd locale chiede un confrontoUna misura all’interno del prossimo Piano sanitario regionale della giunta Stefania Proietti potrebbe cambiare radicalmente la geografia della sanità... Leggi anche: Ospedale Maresca: collaborazione tra Comune e Regione per il futuro della sanità locale. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Bufera in Regione sulla sanità locale: Nodo Usl, maggioranza in fuga. Bufera in Regione sulla sanità locale: Nodo Usl, maggioranza in fugaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Bufera sanità in Sardegna. Sei Dg rimossi ricorrono a Mattarella, Sensi vince al Tar: Va reintegratoGià bocciata dalla Consulta, la legge della Giunta Todde sul commissariamento delle Asl continua a essere al centro della battaglia. I sei ex manager silurati presentano ricorso straordinario al ... quotidianosanita.it