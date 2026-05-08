Il giornalista sportivo ha commentato la stagione del Milan, sottolineando che a gennaio avrebbe dovuto acquistare Malen, ma poi non è stato fatto nulla in quella direzione. La sua analisi si concentra sulle scelte di mercato e sulle conseguenze che queste potrebbero aver avuto sui risultati della squadra. Bucchioni ha espresso il suo punto di vista sulla gestione delle trattative e sulle decisioni prese durante il mercato invernale.

Continuano a crescere i pensieri attorno al Milan, soprattutto visto il girone di ritorno dove i rossoneri di Allegri hanno perso molti punti a causa di prestazioni molto sottotono. Durante il suo intervento ai microfoni di TMW Radio, il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha voluto analizzare alcune delle criticità che hanno colpito la squadra di via Aldo Rossi, soffermandosi in modo molto particolare sulle (mancate) scelte di mercato. " A gennaio dovevi andare sul mercato per prendere Malen, invece nulla. E' un calcio che deve guardare prima i conti. Ti serviva uno che mette al centro il gioco, fa crescere i giocatori. Se non vogliono spendere, devono fare questo, sennò Allegri non è il tecnico adatto a questo Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bucchioni: “Milan, a gennaio dovevi prendere Malen, e invece nulla”

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