Bronzo per la staffetta Atletica Estense sul podio

L’atletica Estense ha conquistato un bronzo nella staffetta, portando a casa un risultato importante in una competizione molto intensa. La squadra ha partecipato a sette gare in appena 48 ore, prendendo parte a tre prove di corsa, tra cui i 100 metri ad ostacoli, i 200 metri e gli 800 metri, oltre a due di lancio. La partecipazione è stata ricca di impegno e resistenza, con numerose sfide sui diversi stili di gara.

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Sette gare in 48 ore, tre di corsa (100 m. ad ostacoli, 200 metri e 800 metri,) due di lancio (getto del peso e lancio del giavellotto) e due di salto (salto in alto e salto in lungo), questo era il programma tecnico del campionato regionale di prove multiple dello scorso weekend sulla rinnovata pista di atletica di Cesena. Ottima protagonista della due giorni romagnola è stata Giulia Marchetti la juniores di Atletica Estense, specialista in particolare della velocità (12”40 nei 100 metri il 25 aprile scorso a Modena) ma con grande poliedricità nelle altre specialità salvo il gap nei lanci. La prima giornata di gare ha visto Giulia Marchetti sfiorare il personal best nei 100 m.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bronzo per la staffetta. Atletica Estense sul podio Notizie correlate Atletica Estense. Lorenzo Santese sale sul podio, Valentina Deserti in finale nazionaleContinua il “trend” positivo dell’attività agonistica invernale di Atletica Estense; in ambito regionale proseguono i miglioramenti e le conferme,... Short track, bronzo per staffetta uomini. Fontana, niente podio | Polacca Sellier ferita da una lama | Le possibili medaglieQueste le gare in programma oggi alle Olimpiadi di Milano-Cortina È andata come doveva andare: la finale di hockey su ghiaccio maschile alle... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Bronzo per la staffetta. Atletica Estense sul podio. Bronzo per la staffetta. Atletica Estense sul podioGrande prova per le cadette (U16) Noemi Battaglia, Aurora Marmini, . Sofia Cavallina e Matilde Greco, che corrono la 4x100 metri in 5110. sport.quotidiano.net Italia, staffetta mista 4x100 qualificata ai Mondiali di atleticaAnche la staffetta mista italiana 4x100 si è qualificata per il Mondiale, in programma in Cina il prossimo anno. Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso con il tempo di 40.69 h ... sport.sky.it