Bronzo per la staffetta Atletica Estense sul podio
L’atletica Estense ha conquistato un bronzo nella staffetta, portando a casa un risultato importante in una competizione molto intensa. La squadra ha partecipato a sette gare in appena 48 ore, prendendo parte a tre prove di corsa, tra cui i 100 metri ad ostacoli, i 200 metri e gli 800 metri, oltre a due di lancio. La partecipazione è stata ricca di impegno e resistenza, con numerose sfide sui diversi stili di gara.
Sette gare in 48 ore, tre di corsa (100 m. ad ostacoli, 200 metri e 800 metri,) due di lancio (getto del peso e lancio del giavellotto) e due di salto (salto in alto e salto in lungo), questo era il programma tecnico del campionato regionale di prove multiple dello scorso weekend sulla rinnovata pista di atletica di Cesena. Ottima protagonista della due giorni romagnola è stata Giulia Marchetti la juniores di Atletica Estense, specialista in particolare della velocità (12”40 nei 100 metri il 25 aprile scorso a Modena) ma con grande poliedricità nelle altre specialità salvo il gap nei lanci. La prima giornata di gare ha visto Giulia Marchetti sfiorare il personal best nei 100 m.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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