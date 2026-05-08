Bronzi di Riace l' allarme di un docente Unime | Basi antisismiche a rischio cedimento

Un docente dell'Università di Messina ha espresso preoccupazione riguardo alla stabilità delle basi antisismiche che sostengono i Bronzi di Riace. Secondo quanto riferito, queste strutture potrebbero essere soggette a un possibile cedimento, mettendo a rischio la conservazione dei celebri reperti. La questione riguarda la sicurezza e la protezione delle statue, che sono conservate in un locale sottoposto a controlli e interventi di manutenzione.

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I Bronzi di Riace e la loro conservazione sono esposti a un rischio che potrebbe essere irrimediabile. E' l'allarme lanciato dal professore Daniele Castrizio, archeologo e professore ordinario di Numismatica greca e romana all'Università di Messina, nonché componente del Comitato scientifico del.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Bronzi di Riace, il rischio: basi antisismiche in pericolo a Reggio? Domande chiave Come possono le basi in marmo compromettere la stabilità dei Bronzi? Perché i sistemi di controllo climatico mettono a rischio le... Reggio celebra Foti: l’archeologo che svelò i Bronzi di RiaceLa città di Reggio Calabria ha celebrato la memoria di Giuseppe Foti attraverso l’intitolazione di un’area urbana, il Largo Giuseppe Foti, per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bronzi di Riace, compromesso il basamento antisismico. L’allarme dell’esperto: Potrebbero andare in frantumi · LaC News24; Allarme per i Bronzi di Riace: basamento antisismico compromesso potrebbero andare in frantumi; Bronzi di Riace a rischio, allarme sulle basi antisismiche: Possono andare in frantumi; Tutti in fila al museo del tornaconto - Left. Reggio, allarme per i Bronzi di Riace. In caso di terremoto una caduta potrebbe ridurre le statue in frantumiLo sottolinea Daniele Castrizio, archeologo e professore ordinario di Numismatica greca e romana all’Università di Messina, nonché componente del Comitato scientifico del Museo archeologico nazionale ... reggio.gazzettadelsud.it Bronzi di Riace a rischio: basamento antisismico compromessoI Bronzi di Riace, inestimabili capolavori dell' arte greca del V secolo a.C. custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, sono al centro di un nuovo allarme per la loro conservazione ... it.blastingnews.com Reggio Calabria, allarme per i Bronzi di Riace: a rischio il basamento antisismico facebook