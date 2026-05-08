BREAKING | Il Bournemouth indaga sulle affermazioni di Jimenez e lo esclude per la partita con il Fulham

Il Bournemouth ha annunciato che il terzino destro Alex Jimenez non prenderà parte alla partita contro il Fulham, in programma domani. La decisione arriva dopo che il club ha avviato un'indagine sulle affermazioni online rivolte dallo spagnolo. La società ha scelto di escluderlo dalla rosa in attesa di chiarimenti sui fatti. La notizia è stata diffusa attraverso il sito 101greatgoals.

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2026-05-08 14:42:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il terzino destro del Bournemouth Alex Jimenez non sarà incluso nella rosa per la trasferta di domani al Fulham con il club che indaga sulle accuse online mosse contro lo spagnolo. In questa fase, non vi è alcun indizio di alcun illecito da parte di Jimenez con il club che tenta di determinare se le affermazioni online siano autentiche, ma hanno deciso di lasciarlo fuori dal gioco a Craven Cottage mentre si svolge l’indagine. Una dichiarazione del club recita: “L’AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media che coinvolgono il terzino destro, Álex Jiménez.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate Jimenez fuori rosa del Bournemouth: presunti messaggi con una 15enne, il club apre un’indagine. La ricostruzioneTiago Gabriel sotto la lente d’ingrandimento, la Juventus lo osserva da vicino a Lecce: perché può essere il rinforzo giusto per la difesa del futuro... BREAKING: Iraola lascerà il Bournemouth a fine stagione2026-04-14 15:17:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’allenatore Andoni Iraola ha informato il Bournemouth che lascerà...