Dopo l’assemblea dell’Ata, i Comuni coinvolti nella scelta dei siti per la nuova discarica provinciale continuano a discutere. La questione riguarda soprattutto le modalità di valutazione dei territori, con alcune amministrazioni che contestano i criteri di connotazione politica adottati. È stato annunciato che l’atto verrà impugnato, mentre la disputa tra le parti si mantiene aperta senza ulteriori sviluppi immediati.

Non restano fermi i Comuni dei papabili siti della rosa ristretta per la nuova discarica provinciale dopo l’assemblea dell’Ata. "Impugneremo l’atto che è stato approvato mercoledì – esordisce il primo cittadino di Pollenza Mauro Romoli –. Avrebbero potuto evitare la forzatura dell’introduzione di nuovi criteri, un’operazione di dubbia legittimità. Considerando l’importanza della materia, avrei seguito un iter condiviso e usato maggiore prudenza. A prescindere dal fatto che la soluzione finale scontenterà qualcuno, c’è stato uno strappo politico forte, con una chiara connotazione. E questo aver accelerato i tempi rischia di far male al procedimento stesso, che potrebbe essere invalidato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Braccio di ferro sulla discarica: "Criteri di connotazione politica. Impugneremo quell’atto"

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