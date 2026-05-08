Braccia incrociate per i lavoratori dell’appalto Professional Solution Step

Questa mattina, le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nell’appalto gestito dalla società Professional Solution hanno deciso di incrociare le braccia. La protesta si è verificata fin dalle prime ore del giorno e riguarda le condizioni di lavoro e i rapporti con l’azienda. La manifestazione ha coinvolto dipendenti di diverse sedi e ha causato disagi nelle attività quotidiane. Al momento, non sono stati ancora annunciati incontri tra le parti.

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Braccia incrociate dalle prime ore di questa mattina per le lavoratrici e i lavoratori impegnati nell’appalto gestito dalla società Professional Solution S.r.l. per conto della committente Step S.p.a. La mobilitazione, proclamata dalle segreterie territoriali di Filt Cgil e Fit Cisl e coordinata.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Braccia incrociate a Città della Scienza: sciopero e blocco totale delle attivitàDomani sciopero totale a Città della Scienza: lavoratori in presidio per protestare contro stipendi a rate e incertezze sul futuro. Braccia incrociate alla St. Iniziativa di solidarietà con la sindacalista licenziataUn primo segnale di protesta è partito giovedì ai cancelli di ST ad Agrate: i lavoratori hanno incrociato le braccia "contro licenziamenti e un clima... Aggiornamenti e contenuti dedicati Farmacisti in sciopero, braccia incrociate per 24 ore: orari e motivazioniDipendenti delle farmacie private in sciopero in tutta Italia e per l'intera giornata. Lo sciopero nazionale, proclamato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, coinvolgerà oltre 60mila lavoratrici ... rainews.it Braccia incrociate contro i tagli alla PegSciopero e corteo, domani i lavoratori della Peg Perego saranno di nuovo per le vie di Arcore, a protestare contro la chiusura dell’azienda a ogni soluzione della crisi. Avrebbero potuto ottenere ... ilgiorno.it