Braccia incrociate per i lavoratori dell’appalto Professional Solution Step
Questa mattina, le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nell’appalto gestito dalla società Professional Solution hanno deciso di incrociare le braccia. La protesta si è verificata fin dalle prime ore del giorno e riguarda le condizioni di lavoro e i rapporti con l’azienda. La manifestazione ha coinvolto dipendenti di diverse sedi e ha causato disagi nelle attività quotidiane. Al momento, non sono stati ancora annunciati incontri tra le parti.
Braccia incrociate dalle prime ore di questa mattina per le lavoratrici e i lavoratori impegnati nell’appalto gestito dalla società Professional Solution S.r.l. per conto della committente Step S.p.a. La mobilitazione, proclamata dalle segreterie territoriali di Filt Cgil e Fit Cisl e coordinata.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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