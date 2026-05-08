Bozzetto una serata stellare con dedica agli animatori

Durante una serata speciale dedicata agli animatori, è stato presentato un bozzetto che ha attirato l’attenzione del pubblico. La serata ha incluso anche la consegna di un premio David di Donatello “Speciale” a un autore, che ha ringraziato pubblicamente il padre e ha menzionato il contributo di molti colleghi nel settore. L’evento si è svolto in un’atmosfera serena e coinvolgente, con una selezione di momenti dedicati ai professionisti dell’animazione.

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CINEMA. L’autore ha ricevuto il David di Donatello «Speciale» ricordando il sostegno del padre e il lavoro non sempre riconosciuto di tanti colleghi. «Questo premio è anche per loro». Un premio speciale, quello assegnato il 6 maggio a Bruno Bozzetto durante la 71a edizione del David di Donatello trasmessa in diretta su Rai1 dal teatro 23 di Cinecittà. «Speciale» non solo perché questo è il termine usato per i riconoscimenti al di fuori della competizione canonica, ma soprattutto per la capacità di Bozzetto di entrare nel mondo del cinema «facendo i disegni animati», come lui stesso ha dichiarato durante il tradizionale red carpet che precede la premiazione.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bozzetto, una serata stellare con dedica agli animatori Notizie correlate Sanremo 2026: 30 Big, Conti, Pausini e Yaman per una serata stellareSanremo 2026: Carlo Conti e Laura Pausini aprono la kermesse con i 30 Big in gara Il Teatro Ariston si prepara a ospitare la prima serata di Sanremo... Leggi anche: Gino Paoli: Rai2 dedica una serata speciale all’ultimo poeta della canzone d’autore Contenuti e approfondimenti Si parla di: Bozzetto, una serata stellare con dedica agli animatori. Bozzetto, una serata stellare con dedica agli animatoriL’autore ha ricevuto il David di Donatello «Speciale» ricordando il sostegno del padre e il lavoro non sempre riconosciuto di tanti colleghi. «Questo premio è anche per loro». ecodibergamo.it Il regista, disegnatore e animatore Bruno Bozzetto riceverà il David SpecialeIl regista, disegnatore e animatore Bruno Bozzetto riceverà il David Speciale nel corso della 71/a edizione dei Premi David di Donatello. (ANSA) ... ansa.it