A Bovolone un uomo è stato arrestato per aver commesso una rapina con violenza. Durante la colluttazione in casa, la vittima ha notato un frammento di carta che ha contribuito alle indagini. La polizia ha rintracciato e fermato l’individuo poco dopo, grazie anche a una banconota trovata sulla scena del crimine. L’arresto è stato eseguito senza incidenti, e l’accusato ora si trova in custodia.

? Punti chiave Come ha fatto un frammento di carta a incastrare il ladro?. Cosa ha scoperto la vittima durante la violenta colluttazione in casa?. Quali altre attività criminali hanno accertato i carabinieri durante l'arresto?. Perché il giovane è stato trasferito immediatamente nel carcere di Montorio?.? In Breve Frammento di banconota da 50 euro trovato tra le cose del 21enne.. Indagini confermate da filmati e testimonianze di vicini di casa a Bovolone.. Recuperati 14 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina durante l'arresto.. Sospettato trasferito nel carcere di Montorio per pericolosità sociale e spaccio.. I carabinieri di Bovolone hanno condotto un’operazione che ha portato un 21enne di origini marocchine nel carcere di Montorio, dopo che le indagini hanno ricostruito una violenta aggressione avvenuta lo scorso settembre.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bovolone, arrestato per rapina e violenza: lo scopre un pezzo di banconota

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