Botte e insulti agli anziani genitori 60enne nei guai

Un uomo di 60 anni, residente a Santa Domenica Vittoria, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver aggredito verbalmente e fisicamente i propri genitori anziani. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine, che hanno eseguito l’arresto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si trova ora in custodia. Le autorità stanno valutando le accuse di violenza e maltrattamenti familiari.

Botte e insulti agli anziani genitori. Per questo un 60enne di Santa Domenica Vittoria, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Le indagini della Procura di Patti erano scattate dopo una prima segnalazione ai servizi sociali a cui le vittime si erano rivolte. In poco.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Notizie correlate

Botte e insulti ai carabinieri. Un 31enne finisce nei guaiInvece di rimanere a casa sua a Porto Recanati, da dove non poteva allontanarsi perché sottoposto alla libertà vigilata, è fuggito via in auto.

Leggi anche: Truffa agli anziani con la tecnica del “finto carabiniere”: donna finisce nei guai

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Insulti e botte davanti ai nostri figli, la storia di Aurelia che ha avuto la forza di denunciare; Botte e insulti, ora vive in comunità: Papà mi picchiava e sono scappata di casa; Si picchiano per gelosia. Studentesse separate; Donna presa a botte da un uomo mentre guida, la denuncia di Alberto Stefani (Lega) che li insegue fino all'arrivo delle forze...

Ex studentessa denuncia i genitori per le botte, l’amica: “Si vergognava di quei lividi” x.com

Dalle botte sotto l'effetto di alcol alla violenza sessuale - facebook.com facebook