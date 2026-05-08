Borgo Stretto | intervento di manutenzione ai loggiati

Sono iniziati i lavori di manutenzione dei loggiati lungo Borgo Stretto, nel centro di Pisa. L’intervento è promosso dall’amministrazione comunale e riguarda le strutture che si affacciano sulla strada principale. L’obiettivo è intervenire sulla cura e il miglioramento degli spazi pubblici della zona, con lavori che coinvolgono le parti architettoniche dei loggiati. La durata stimata dei lavori non è ancora stata comunicata.

Sono iniziati i lavori di manutenzione dei loggiati di Borgo Stretto. L’intervento è promosso dal Comune di Pisa e rientra nelle attività di manutenzione e riqualificazione degli spazi pubblici del centro cittadino.I lavori interesseranno i caratteristici loggiati posti sui due lati della.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

Operaio ferito all’ex Ilva durante un intervento di manutenzioneTarantini Time QuotidianoNuovo incidente sul lavoro all’interno dello stabilimento ex Ilva di Taranto, dove un operaio è rimasto ferito durante le...

Cimitero dei Lupi, iniziato l'intervento di manutenzione e risanamento del blocco 7Sono iniziati, con il montaggio dei parapetti tramite piattaforma e l’avvio trattamento ferri, i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento...

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Pisa, al via i lavori di manutenzione dei loggiati di Borgo Stretto; San Ferdinando, Emergency: lo smantellamento della tendopoli non è la soluzione, rischio ghetizzazione.

Borgo Stretto si rinnova: Una ricetta possibilePISAIl nostro centro storico ha bisogno di eleganza e qualità nella sua offerta commerciale. È da questa convinzione che Fabrizio Di Sabatino, presidente di Confesercenti Pisa, commenta l’apertura ... lanazione.it

Il nuovo negozio di Antonia Nicoletti in Borgo StrettoPisa, 23 dicembre 2025 - Il nostro centro storico ha bisogno di eleganza e qualità nella sua offerta commerciale, ed è esattamente questa la direzione che come associazione vogliamo rafforzare lungo ... lanazione.it

Maritoemoglieinviaggio Cetty Matteo. Billie Eilish · BLUE. PISA IN 1 GIORNO SALVA Tuttomondo di Keith Haring un’esplosione di colori Corso Italia la via dello shopping I Lungarni Il punto più romantico della città Borgo Stretto e Piazza dei Caval facebook