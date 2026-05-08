Borgo di Sant' Osvaldo a porte aperte
Un borgo storico sarà aperto al pubblico per un itinerario che permette di scoprire le sue caratteristiche attraverso i fatti che lo hanno segnato nel tempo. La visita si concentrerà su aspetti poco conosciuti e sulla sua evoluzione nel corso degli anni, offrendo un’occasione per esplorare un luogo ricco di dettagli e vicende. L’iniziativa invita i partecipanti a conoscere meglio un angolo di storia locale attraverso un percorso guidato.
Si terrà l’itinerario storico-paesaggistico che svela un borgo, tramite i suoi fatti storici, inedito con una storia articolata e sorprendente. La passeggiata parte da via San Pietro accompagnata da uno story telling che illustra lo scoppio di Sant’Osvaldo, il tumulo del pastore guerriero che ha.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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