Borgo di Sant' Osvaldo a porte aperte

Un borgo storico sarà aperto al pubblico per un itinerario che permette di scoprire le sue caratteristiche attraverso i fatti che lo hanno segnato nel tempo. La visita si concentrerà su aspetti poco conosciuti e sulla sua evoluzione nel corso degli anni, offrendo un’occasione per esplorare un luogo ricco di dettagli e vicende. L’iniziativa invita i partecipanti a conoscere meglio un angolo di storia locale attraverso un percorso guidato.

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Si terrà l’itinerario storico-paesaggistico che svela un borgo, tramite i suoi fatti storici, inedito con una storia articolata e sorprendente. La passeggiata parte da via San Pietro accompagnata da uno story telling che illustra lo scoppio di Sant’Osvaldo, il tumulo del pastore guerriero che ha.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Corte Dragoni a Sant'Osvaldo apre le porte per il quadricentenarioSiamo nel 1500 a Udine, quando ancora fuori porta Grazzano c'erano solo prati e boschi, ma il comandante della città decide di avere, oltre ai suoi... Corte Dragoni a Sant'Osvaldo apre alle visiteIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Siamo nel 1500 a Udine, quando ancora fuori porta Grazzano c'erano solo...