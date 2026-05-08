Con l’arrivo della primavera, molte città si sono riempite di polline, con piccoli fiocchi bianchi che cadono dal cielo e si depositano su strade e superfici. Un botanico ha spiegato che il vero rischio legato a questa stagione allergica è invisibile, poiché molte delle sostanze responsabili non sono percepibili a occhio nudo. La diffusione dei pollini ha portato a un aumento delle allergie tra la popolazione.

Pisa, 8 maggio 2026 – Con l’arrivo della primavera prende il via anche la stagione dei pollini. Nelle ultime settimane sono numerose le città a essersi riempite di bianco: piccoli batuffoli simili a morbide palline piovono dal cielo, imbiancando l’asfalto su cui camminiamo quotidianamente. Un fenomeno simile a una nevicata, che può sembrare pericoloso per i soggetti allergici ma che è, al contrario di quanto si potrebbe pensare, del tutto innocuo. Quelli, infatti, non sono pollini, ma i cosiddetti ‘ pappi ’ spesso conosciuti anche come ‘piumini’. I granuli realmente rischiosi per un soggetto allergico sono invece invisibili a occhio nudo, a causa delle loro microscopiche dimensioni.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Boom di allergie, parla il botanico: “Il vero rischio è invisibile nell’aria”

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