Bonus nuovi nati da 1.000 euro requisiti e scadenze | ecco come richiedere il contributo Pagato il 62% delle domande

Nel 2026, oltre 40.000 famiglie hanno già ricevuto il bonus da 1.000 euro destinato ai nuovi nati, secondo i dati dell’Inps. Attualmente, il 62% delle domande presentate sono state pagate, mentre le richieste restano aperte. Il governo ha stabilito requisiti e scadenze per accedere al contributo, che viene erogato alle famiglie con figli appena nati. La procedura di richiesta è in corso di aggiornamento per velocizzare le erogazioni.

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Più di 40mila famiglie hanno già ricevuto il bonus nuovi nati da mille euro previsto per il 2026. L’Inps accelera sull’erogazione della misura destinata ai figli nati, adottati o in affidamento preadottivo e comunica che è stato liquidato circa il 62% delle domande presentate fino a oggi. Un dato che fotografa l’avanzamento del sostegno economico pensato per accompagnare i nuclei familiari nei primi mesi successivi all’arrivo di un bambino. Secondo i numeri diffusi dall’Istituto, le richieste arrivate sono finora 65.648, mentre quelle accolte hanno raggiunto quota 52.199. I pagamenti effettuati sono invece 40.932 e continuano a essere disposti progressivamente sulla base dell’ordine di presentazione delle domande e delle verifiche previste dalla normativa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Bonus nuovi nati da 1.000 euro, requisiti e scadenze: ecco come richiedere il contributo. Pagato il 62% delle domande Notizie correlate Bonus nuovi nati 2026, domande in stand by per il contributo da 1.000 euro: cosa succedeLe famiglie italiane in attesa del bonus nuovi nati 2026, si trovano attualmente di fronte a un blocco tecnico: la procedura telematica dell'INPS non... Leggi anche: Bonus nuovi nati 2026, dall’INPS istruzioni e requisiti: contributo da 1.000 euro con ISEE fino a 40mila Altri aggiornamenti Temi più discussi: Bonus nuovi nati 2026: l’INPS pubblica la Circolare n. 45 e amplia la platea dei beneficiari stranieri; Domanda Carta Nuovi Nati 2026 al via: come fare richiesta, le istruzioni; Quali sono i bonus per le famiglie con Isee sotto i 35 mila euro; Bonus nuovi nati 2026 1000 euro, come fare domanda? La guida. Bonus nuovi nati INPS: in pagamento il contributo da 1.000 euroProcedono spediti i pagamenti del bonus nuovi nati 2026. L’INPS annuncia di aver già erogato il contributo al 62% delle famiglie che hanno fatto domanda - Leggi e prassi / Pubblico, INPS ... msn.com Bonus Nuovi nati 2026 da mille euro, via alle domande da oggi: l’annuncio nella circolare InpsDa oggi si può fare domanda per ottenere il bonus Nuovi nati, un aiuto da 1000 euro rivolto a chi fa un figlio e ha un Isee sotto i 40mila euro ... fanpage.it Procedono spediti i pagamenti del bonus nuovi nati 2026. L'INPS annuncia di aver già erogato il contributo al 62% delle famiglie che hanno fatto domanda - Leggi e prassi / Pubblico, INPS x.com Sei in attesa di un figlio o sei diventata mamma nel 2026 Il Bonus Nuovi Nati è un contributo pensato proprio per le famiglie con un nuovo arrivo Nel post trovi tutto quello che serve per orientarti: a chi spetta quanto si riceve quando e come fare domanda q - facebook.com facebook