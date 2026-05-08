Bonus alluvione Calabria Sicilia e Sardegna fino a 3mila euro requisiti e domanda

Da quifinanza.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inps ha pubblicato una circolare che chiarisce come richiedere il bonus alluvione destinato alle zone colpite in Calabria, Sicilia e Sardegna. Il documento indica i requisiti necessari e le procedure da seguire per inoltrare la domanda, con un importo massimo di 3mila euro. La misura è rivolta alle persone che hanno subito danni a causa delle recenti inondazioni e si inserisce nelle iniziative di sostegno promosse dal governo.

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L’Inps ha diffuso una circolare che spiega nel dettaglio i requisiti e le modalità di domanda per il bonus alluvioni, rivolto a diverse categorie di lavoratori che sono stati impattati dalle conseguenze dell’ondata di maltempo che ha colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dallo scorso 18 gennaio. Il bonus può arrivare fino a 3mila euro a seconda della durata del periodo di interruzione del lavoro dovuto alle alluvioni. Il contributo sarà una tantum, quindi distribuito soltanto in un’occasione, e sarà dedicato in particolare ai lavoratori autonomi e ad altri professionisti con un posto di lavoro non subordinato, che quindi hanno meno tutele e garanzie in caso di eventi straordinari.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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