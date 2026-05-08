A Bolzano, il Teatro Cristallo annuncia una stagione con 14 appuntamenti dedicati a Paolini ed Enia, che debutteranno il 16 ottobre. La rassegna include diverse rappresentazioni e spettacoli, con dettagli sui programmi e gli orari disponibili sul sito del teatro. È possibile usufruire di una promozione speciale chiamata Primavera per acquistare l’abbonamento, che permette di accedere a più eventi della stagione.

? Punti chiave Chi sono gli artisti che debutteranno il 16 ottobre?. Come si può approfittare della promozione Primavera per l'abbonamento?. Quali temi sociali affronteranno Paolini e Enia sul palco?. Perché le tariffe sono ridotte per i giovani e gli anziani?.? In Breve Abbonamenti dal 20 maggio 2026 con promozione Primavera fino al 25 giugno.. Tariffe ridotte a 100 euro per under 26 e over 75 anni.. Debutto il 16 ottobre 2026 con il monologo di Alessandro Bergonzoni.. In scena anche Paolo Calabresi, Maria Amelia Monti, Gigio Alberti e Valerio Aprea.. Il Teatro Cristallo di Bolzano ha pianificato per la stagione 20262027 la rassegna In Scena, che porterà in scena 14 appuntamenti tra ottobre e aprile con protagonisti del calibro di Alessandro Bergonzoni, Marco Paolini e Davide Enia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, il Teatro Cristallo punta su Paolini ed Enia: 14 appuntamenti

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