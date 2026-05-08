Bolzano | 10 nuovi taxi per la città metà per la disabilità

Da ameve.eu 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bolzano sono state messe a disposizione dieci nuove licenze per taxi, con cinque riservate a servizi dedicati alle persone con disabilità. La decisione riguarda anche la riduzione del costo delle licenze per i soggetti disabili rispetto a quelle ordinarie. Restano da chiarire le modalità con cui i nuovi titoli influenzeranno i prezzi per chi desidera acquistarli, mentre il Comune ha spiegato la scelta di abbassare il prezzo per favorire l’accesso ai servizi per le persone con bisogni speciali.

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? Domande chiave Come cambieranno i costi per chi acquista le nuove licenze?. Perché il Comune ha deciso di ridurre il prezzo per i disabili?. Chi riceverà la quota del 20% dei proventi raccolti?. Come influirà l'impegno notturno sul costo finale del servizio?.? In Breve Licenze ordinarie a 100 mila euro o 75 mila con turno notturno otto anni.. Sconto 5% sul contributo per chi impiega veicoli elettrici nel servizio.. Mezzi per disabilità a 40 mila euro con priorità per utenti fragili.. 80% dei proventi redistribuito ai tassisti e 20% al Comune di Bolzano.. La Giunta comunale di Bolzano ha deliberato questa mattina l’assegnazione di 10 nuove licenze taxi per potenziare il trasporto pubblico cittadino, destinando metà delle concessioni a veicoli attrezzati per le persone con disabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

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