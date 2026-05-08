A Bolzano sono state messe a disposizione dieci nuove licenze per taxi, con cinque riservate a servizi dedicati alle persone con disabilità. La decisione riguarda anche la riduzione del costo delle licenze per i soggetti disabili rispetto a quelle ordinarie. Restano da chiarire le modalità con cui i nuovi titoli influenzeranno i prezzi per chi desidera acquistarli, mentre il Comune ha spiegato la scelta di abbassare il prezzo per favorire l’accesso ai servizi per le persone con bisogni speciali.

? Domande chiave Come cambieranno i costi per chi acquista le nuove licenze?. Perché il Comune ha deciso di ridurre il prezzo per i disabili?. Chi riceverà la quota del 20% dei proventi raccolti?. Come influirà l'impegno notturno sul costo finale del servizio?.? In Breve Licenze ordinarie a 100 mila euro o 75 mila con turno notturno otto anni.. Sconto 5% sul contributo per chi impiega veicoli elettrici nel servizio.. Mezzi per disabilità a 40 mila euro con priorità per utenti fragili.. 80% dei proventi redistribuito ai tassisti e 20% al Comune di Bolzano.. La Giunta comunale di Bolzano ha deliberato questa mattina l’assegnazione di 10 nuove licenze taxi per potenziare il trasporto pubblico cittadino, destinando metà delle concessioni a veicoli attrezzati per le persone con disabilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano: 10 nuovi taxi per la città, metà per la disabilità

Notizie correlate

Attivata la prima licenza taxi della città per trasportare persone con disabilità gravi: "Ravenna sempre più inclusiva"È stata rilasciata la prima licenza taxi nel comune di Ravenna dedicata specificamente al trasporto di persone con disabilità gravi con necessità di...

Scioperi settimana dal 4 al 10 maggio 2026, le città coinvolte: stop treni, bus, scuola e taxiSettimana intensa per le agitazioni sindacali dal 4 Maggio 2026 al 10 Maggio 2026, con un fitto calendario che interessa soprattutto i trasporti...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Taxi, il Comune di Bolzano mette a bando 10 nuove licenze; Taxi, a Bolzano dieci nuove licenze; COMUNE DI BOLZANO * LE 10 NUOVE LICENZE TAXI CON PRIORITÀ AI VEICOLI PER DISABILI, IL SINDACO CLAUDIO CORRARATI RICOSTRUISCE LA FIDUCIA CON LA CATEGORIA; Taxi, il Comune di Bolzano mette a bando 10 nuove licenze.

Taxi, il Comune di Bolzano mette a bando 10 nuove licenzeCinque saranno destinati al trasporto di persone con disabilità. L'assessora Ramoser: L’obiettivo è migliorare l’accessibilità e ridurre i tempi di attesa ... altoadige.it

TAXI, A BOLZANO DIECI NUOVE LICENZE Alla fine arriva una decina di licenze. La giunta comunale di #Bolzano ha approvato questa mattina la delibera per l’assegnazione di 10 nuove licenze #taxi cittadine. La proposta, presentata dall’assessora alla Mobi - facebook.com facebook

Eccellenze del #volontariatogiovanile all’interno dell’ #Euregio: il 13 maggio a Bolzano la cerimonia dei conferimenti ufficiostampa.provincia.tn.it/content/view/f… @Euregio_Tirol #Trentino #Tirolo #AltoAdige #Südtirol x.com