Bologna University Press | via i licenziamenti c’è un nuovo piano

La casa editrice dell'università di Bologna ha annunciato l'abbandono dei licenziamenti previsti nel suo piano di ristrutturazione. La decisione arriva dopo le proteste e le richieste di intervento da parte dei sindacati, che stanno preparando specifiche iniziative per tutelare i lavoratori. Resta da vedere come verranno gestiti i costi senza riduzioni del personale e quali strumenti i sindacati attiveranno per assicurare la salvaguardia degli attuali dipendenti.

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? Punti chiave Come verranno gestiti i costi senza tagliare il personale?. Quali strumenti attiveranno i sindacati per garantire l'accordo?. Chi monitorerà concretamente le ricollocazioni dei dipendenti in università?. Perché questo accordo è fondamentale per il futuro dell'Ateneo?.? In Breve Accordo firmato venerdì 8 maggio 2026 tra azienda e Slc-Cgil.. Utilizzo di cassa integrazione ordinaria e speciale per il settore editoriale.. Ricollocazioni volontarie dei dipendenti presso l'Università di Bologna.. Monitoraggio delle procedure affidato al tavolo della Città metropolitana di Bologna.. La Bologna University Press evita i licenziamenti di quattro dipendenti dopo la sottoscrizione di un verbale di impegni tra l’azienda e le rappresentanze sindacali avvenuta questo venerdì 8 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna University Press: via i licenziamenti, c’è un nuovo piano Notizie correlate Licenziamenti Bologna University Press, dipendenti in presidio: “Non ci arrendiamo”Settimana decisiva per i lavoratori della casa editrice dell’Alma Mater: tavolo in Città metropolitana e udienza in Comune il 15 aprile Questa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primo Maggio a Bologna, i sindacati sfidano l'intelligenza artificiale; Nuovi orizzonti Oltre l’inchiostro: la calligrafia cinese supera i confini del segno — Italiano; Primo maggio in piazza: Per un lavoro dignitoso. Suona la band di ’Ambro’; Presentazione del volume ‘Unseparate: Modernism, Interdisciplinary Art, and Network Aesthetics’. Bologna University Press, stop ai licenziamenti: salvati i posti di lavoro dopo la protestaAccordo tra azienda e sindacati: ritirati i licenziamenti previsti dal piano di risanamento. Si useranno cassa integrazione e ricollocazioni volontarie per evitare gli esuberi ... bolognatoday.it University Press, dipendenti a rischioLa vertenza della Bologna University Press è approdata in Consiglio comunale: i lavoratori della casa editrice dell’Università di Bologna, che svolge oltre l’80% delle attività in regime di open ... ilrestodelcarlino.it Bologna University Press, stop ai licenziamenti: salvati i posti di lavoro dopo la protesta x.com Grazie alla cura di Lucia Floridi, Rossella Mazzaglia e Filippo Milani, è apparso, scaricabile liberamente in open-access, ANTIGONE.OLTRE LA RABBIA, per la @Bologna University Press che qui ringrazio insieme ai curatori: https://buponline.com/prodotto/ant - facebook.com facebook