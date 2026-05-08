Bologna University Press stop ai licenziamenti | salvati i posti di lavoro dopo la protesta
Dopo settimane di proteste e scioperi davanti alla sede dell’azienda universitaria, la direzione ha deciso di sospendere i quattro licenziamenti previsti nel piano di ristrutturazione. La decisione è stata comunicata dopo un confronto tra i rappresentanti dei lavoratori e i vertici dell’azienda, che ha portato alla revoca delle misure di licenziamento. La notizia è stata accolta con soddisfazione dai dipendenti coinvolti.
Niente licenziamenti alla Bologna University Press. Dopo settimane di tensioni, scioperi e presidi davanti alla sede dell’editrice universitaria che fa capo alla Fondazione Alma Mater, arriva la svolta: i quattro licenziamenti previsti dal piano di risanamento sono stati ritirati. L’accordo è.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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Grazie alla cura di Lucia Floridi, Rossella Mazzaglia e Filippo Milani, è apparso, scaricabile liberamente in open-access, ANTIGONE.OLTRE LA RABBIA, per la @Bologna University Press che qui ringrazio insieme ai curatori: https://buponline.com/prodotto/ant - facebook.com facebook