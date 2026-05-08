Bologna University Press stop ai licenziamenti | salvati i posti di lavoro dopo la protesta

Dopo settimane di proteste e scioperi davanti alla sede dell’azienda universitaria, la direzione ha deciso di sospendere i quattro licenziamenti previsti nel piano di ristrutturazione. La decisione è stata comunicata dopo un confronto tra i rappresentanti dei lavoratori e i vertici dell’azienda, che ha portato alla revoca delle misure di licenziamento. La notizia è stata accolta con soddisfazione dai dipendenti coinvolti.

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Niente licenziamenti alla Bologna University Press. Dopo settimane di tensioni, scioperi e presidi davanti alla sede dell’editrice universitaria che fa capo alla Fondazione Alma Mater, arriva la svolta: i quattro licenziamenti previsti dal piano di risanamento sono stati ritirati. L’accordo è.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Licenziamenti Bologna University Press, dipendenti in presidio: “Non ci arrendiamo”Settimana decisiva per i lavoratori della casa editrice dell’Alma Mater: tavolo in Città metropolitana e udienza in Comune il 15 aprile Questa... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Primo maggio in piazza: Per un lavoro dignitoso. Suona la band di ’Ambro’; Bulgarelli (Cgil): Grande partecipazione al Primo Maggio. La tecnologia deve fare ridurre gli orari, dobbiamo lavorare meno e lavorare tutti. La settimana corta è un'occasione. University Press, dipendenti a rischioLa vertenza della Bologna University Press è approdata in Consiglio comunale: i lavoratori della casa editrice dell’Università di Bologna, che svolge oltre l’80% delle attività in regime di open ... ilrestodelcarlino.it Licenziamenti in vista all’University PressSpettro licenziamenti alla Bologna University Press, casa editrice a vocazione universitaria ma non solo. Il personale, in assemblea, ha discusso delle prospettive aziendali che prefigurano ... ilrestodelcarlino.it Grazie alla cura di Lucia Floridi, Rossella Mazzaglia e Filippo Milani, è apparso, scaricabile liberamente in open-access, ANTIGONE.OLTRE LA RABBIA, per la @Bologna University Press che qui ringrazio insieme ai curatori: https://buponline.com/prodotto/ant - facebook.com facebook