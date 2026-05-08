Bologna non dimentica il Cev il politico più amato della città

Ci sono nomi che a Bologna non hanno bisogno di cognome. Basta dire “il Cev” e tutti capiscono subito di chi si parla. Maurizio Cevenini, storico volto della politica bolognese e regionale, resta ancora oggi una delle figure più amate e popolari della città, simbolo di una politica vicina alle.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Temi più discussi: Vecchioni in tour: Bologna? È la mia libertà; Bologna Divisa: Continuare con Italiano o Cercare Nuove Strade?; Eventi della settimana: cosa fare a Bologna dal lunedì al venerdì; Genoa-Bologna, le formazioni ufficiali: Italiano sorprende tutti.

Bologna non dimentichi Biagi. Emil Banca ricorda il giuslavoristaBologna non deve dimenticare. È ricordo di Gian Luca Galletti, presidente di Emil Banca, rispetto ai fatti del 19 marzo 2002, quando il giuslavorista Marco Biagi è stato ucciso dalle Nuove Brigate ... ilrestodelcarlino.it

Vecchioni in tour: Bologna? È la mia libertàDomani il concerto al Teatro EuropAuditorium Spettacolo intimo, come le notti con Dalla da Vito. msn.com

Tra gli anni ’80 e ’90 l’Emilia-Romagna, Bologna in particolare, è stata al centro di un periodo di terrore. Erano gli anni della banda della Uno Bianca, un’organizzazione criminale protagonista di 23 omicidi, rapine in banche e armerie, attacchi contro innocenti - facebook.com facebook

AGGIORNAMENTO Ore 13:34 08/05/2026 COMPLANARE DI BOLOGNA Bologna Aeroporto #uscitachiusa per incidente provenendo da Autostrada Milano-Napoli Uscita consigliata provenendo da Autostrada Milano-Napoli: Svincolo Via Triumvirato x.com