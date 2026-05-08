Bologna non dimentica il Cev il politico più amato della città

Da bolognatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ci sono nomi che a Bologna non hanno bisogno di cognome. Basta dire “il Cev” e tutti capiscono subito di chi si parla. Maurizio Cevenini, storico volto della politica bolognese e regionale, resta ancora oggi una delle figure più amate e popolari della città, simbolo di una politica vicina alle.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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