Bologna | addio all’asfalto a San Mamolo nasce un parco con 63 tigli

A Bologna, nei pressi di San Mamolo, si sta procedendo alla sostituzione dell’asfalto con la creazione di un nuovo parco che ospiterà 63 tigli. Prima di avviare i lavori nel 2027, sono previste indagini archeologiche per verificare l’eventuale presenza di reperti e saranno adottate misure per proteggere le radici degli alberi durante gli scavi. Le operazioni si concentrano sulla tutela ambientale e sulla sicurezza delle piante.

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? Punti chiave Come verranno protette le radici dei 63 tigli durante gli scavi?. Quali indagini archeologiche precedono l'inizio del cantiere nel 2027?. Come cambierà il traffico dopo la rimozione dell'asfalto a San Mamolo?. Perché il progetto prevede due percorsi con ritmi così diversi?.? In Breve Investimento di 900.000 euro tramite il programma Pn Metro Plus e Città Medie.. Indagini archeologiche propedeutiche previste nelle prossime settimane prima dell'inizio cantieri.. Cantiere previsto per il 2027 dopo la stesura del progetto esecutivo.. Nuovi percorsi pedonali ispirati al tracciato storico tra porta San Mamolo e porta Saragozza.. Il Comune di Bologna ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per trasformare la piazzetta Maurizio Cevenini in un nuovo polmone verde tra il centro e la zona sud.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bologna: addio all’asfalto a San Mamolo, nasce un parco con 63 tigli Notizie correlate Ostia: 150mila mq di asfalto via, nasce il nuovo parcoIl 18 giugno prossimo il lungomare di Ostia si trasformerà in un cantiere attivo che ridisegnerà per sempre il profilo del litorale romano. Ghiaccio sull’A14: caos e asfalto bianco tra Bologna e Castel San PietroUn improvviso fenomeno meteorologico ha colpito il tratto autostradale dell’A14 tra Bologna e Castel San Pietro nel tardo pomeriggio di questa...