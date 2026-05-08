Bollo auto sanità e lavoro | la Regione lancia il nuovo portale per semplificare la vita ai lombardi

Regione Lombardia ha presentato un nuovo portale istituzionale pensato per semplificare l’accesso ai servizi online. La piattaforma, che sostituisce il sito precedente, permette di gestire in modo più immediato pratiche come il bollo auto, le questioni legate alla sanità e il lavoro. La ristrutturazione mira a rendere più facile il rapporto tra cittadini, imprese e l’amministrazione regionale.

Regione Lombardia ha lanciato il suo nuovo portale istituzionale, con una struttura riprogettata per facilitare il rapporto tra l'istituzione, i cittadini e le imprese. Il sito, che nel 2025 ha registrato oltre 12 milioni di visitatori unici, è stato rivisto tecnicamente da Aria spa seguendo un.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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