Blitz al ristorante Insetti morti e cibo scaduto

Da ilgiorno.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi è stato effettuato un controllo in un ristorante, dove sono stati trovati insetti e lucertole morte nelle aree di preparazione. Sono stati sequestrati alimenti scaduti e riposti a terra, oltre a numerosi prodotti conservati in modo errato. Le autorità hanno intervenuto per verificare la situazione igienico-sanitaria dell’esercizio. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei tecnici competenti.

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In cucina c’erano insetti e lucertole morte, cibo scaduto e riposto a terra insieme a prodotti male conservati. Le attrezzature erano sporche e nelle celle frigorifero c’erano tranci di carne in stato di alterazione e senza l’etichetta obbligatoria per la tracciabilità. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia locale di Garbagnate Milanese, coordinati dal comandante Luca Leone, all’interno di un ristorante. Il blitz della Polizia locale all’interno del locale è scattato nell’ambito di una serie di controlli in diverse attività di somministrazione di alimenti e bevande. Gli agenti si sono trovati di fronte a gravi violazioni igienico...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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