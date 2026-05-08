Si svolge un evento dedicato alla tutela della biodiversità e delle rondini, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla loro scomparsa e le conseguenze sull’ambiente locale. Durante il reading, si approfondiscono le ripercussioni della diminuzione di queste specie sull’identità del territorio di Colli a Volturno. Professionisti del settore ambientale e rappresentanti delle comunità si incontrano per discutere delle azioni da intraprendere per proteggere l’ecosistema e le sue specie più a rischio.

? Punti chiave Come influisce la scomparsa delle rondini sull'identità di Colli a Volturno?. Chi sono i professionisti che si riuniscono per difendere l'ecosistema locale?. Cosa accadrà concretamente ai fiumi e ai boschi dopo questo incontro?. Perché la musica e la lettura possono aiutare a proteggere la biodiversità?.? In Breve Reading alle 17 presso la Sala Dehors del Ristorante Volturno a Colli a Volturno.. Partecipano Eugenio Auciello, Vienna Cammarota, Francesca Capozza, Mina Cappussi e Anna d’Alessandro.. Il trombettista Andrea Schiavone accompagna le letture con interventi musicali durante l'evento.. L'iniziativa mira a trasformare la sensibilità locale in azioni concrete per l'ecosistema.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biodiversità a rischio: il reading per salvare natura e rondini

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