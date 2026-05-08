Bimbo di 6 mesi preso per il collo a Genova a Sampierdarena tentato rapimento davanti a madre e fratellino

A Sampierdarena, quartiere di Genova, si è verificato un tentativo di rapimento di un bambino di sei mesi. L'episodio si è verificato davanti alla madre e al fratellino, che erano presenti al momento. La madre ha reagito e ha impedito che il bambino venisse portato via. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno investigando sull'accaduto.

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Si è verificato un tragico e preoccupante episodio a Sampierdarena, quartiere di Genova: giovedì 7 maggio, intorno alle 21.30, c’è stato il tentato rapimento di un bimbo di sei mesi. Un uomo 30enne di origini egiziane ha provato a sottrarre il piccolo dal passeggino. La madre ha agito con prontezza e coraggio, riuscendo a cacciare l’autore del gesto. Ad assistere alla scena è stato anche il fratellino del neonato. Genova, tentato rapimento di un bimbo di sei mesi a Sampierdarena La madre salva i figli: uomo messo in fuga L'intervento dei poliziotti e il fermo del 30enne egiziano Genova, tentato rapimento di un bimbo di sei mesi a Sampierdarena Secondo le prime ricostruzioni fornite da Primocanale.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bimbo di 6 mesi preso per il collo a Genova a Sampierdarena, tentato rapimento davanti a madre e fratellino Notizie correlate Genova, tenta di rapire bimbo di 6 mesi afferrandolo per collo: fermato 30enne(Adnkronos) – Momenti di paura ieri sera in via Campasso, nel quartiere Sampierdarena di Genova, dove un uomo ha tentato di rapire un neonato di sei... Sangue a Sampierdarena, coltellate al collo per uccidere: tre 20enni accusati di tentato omicidioI carabinieri della compagnia di Sampierdarena, su ordine della Procura, hanno arrestato tre giovani ventenni di origine egiziana. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bimbo morto a 6 mesi: aperta un’inchiesta; Un malore improvviso, poi la tragedia: bimbo di sei mesi muore in casa a Jesi. Inutili gli estenuanti tentativi di rianimarlo; Bimbo di 6 mesi morto in culla, esposto dei genitori contro la pediatra; Bimbo di sei mesi morto in culla, esposto dei genitori contro la pediatra. Bimbo di 6 mesi preso per il collo a Genova a Sampierdarena, tentato rapimento davanti a madre e fratellinoGenova, tentativo di rapimento di un bimbo di sei mesi nel quartiere Sampierdarena: la madre è riuscita a mettere in salvo il figlio ... virgilio.it Tenta di portare via un bimbo di 6 mesi dal passeggino, arrestatoHa seguito una donna che non conosceva, che aveva per mano un bambino e nel passeggino un neonato di sei mesi cercando di portare via il piccolo dopo averlo afferrato per il collo. ansa.it Bimbo di 6 mesi morto in culla a Jesi facebook