Bimbo di 6 mesi preso per il collo a Genova a Sampierdarena tentato rapimento davanti a madre e fratellino
A Sampierdarena, quartiere di Genova, si è verificato un tentativo di rapimento di un bambino di sei mesi. L'episodio si è verificato davanti alla madre e al fratellino, che erano presenti al momento. La madre ha reagito e ha impedito che il bambino venisse portato via. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che stanno investigando sull'accaduto.
Si è verificato un tragico e preoccupante episodio a Sampierdarena, quartiere di Genova: giovedì 7 maggio, intorno alle 21.30, c’è stato il tentato rapimento di un bimbo di sei mesi. Un uomo 30enne di origini egiziane ha provato a sottrarre il piccolo dal passeggino. La madre ha agito con prontezza e coraggio, riuscendo a cacciare l’autore del gesto. Ad assistere alla scena è stato anche il fratellino del neonato. Genova, tentato rapimento di un bimbo di sei mesi a Sampierdarena La madre salva i figli: uomo messo in fuga L'intervento dei poliziotti e il fermo del 30enne egiziano Genova, tentato rapimento di un bimbo di sei mesi a Sampierdarena Secondo le prime ricostruzioni fornite da Primocanale.🔗 Leggi su Virgilio.it
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