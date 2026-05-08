Un bambino di due anni della Georgia si trova in condizioni critiche dopo essere stato punto da vespe più di 150 volte. L'incidente ha causato un collasso multiorganico, lasciando le autorità e i sanitari in attesa di ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. La vicenda ha attirato l'attenzione locale e sollevato interrogativi sulla sicurezza in ambienti frequentati da bambini.

Un bambino di due anni della Georgia versa in condizioni critiche dopo essere stato punto più di 150 volte da vespe in un terribile incidente che ha provocato un collasso multiorganico. Beckham Reed stava guidando una macchinina elettrica con i suoi cugini quando, senza rendersene conto, ha disturbato un nido di vespe. Secondo quanto riportato da WJXT e da una raccolta fondi su GoFundMe avviata dalla sua famiglia. Lo sciame di vespe lo ha attaccato, ricoprendo il suo corpicino di punture. Inizialmente hanno curato Beckham al pronto soccorso con morfina e Benadryl e rimandato a casa. Ma nel giro di 24 ore, le sue condizioni sono peggiorate. La sua pelle ha iniziato a ingiallire (un segno che qualcosa non andava per niente bene), spingendo i suoi genitori a riportarlo di corsa in ospedale.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Bimbo, 2, punto più di 150 volte da vespe lotta per la vita

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