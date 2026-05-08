Bilancio 2025 Con 2 milioni di liquidità

La società multiservizi di Forte dei Marmi ha annunciato i risultati economici del bilancio 2025, con un utile di 115 mila euro e una disponibilità liquida superiore ai 2 milioni di euro. Questi dati sono stati comunicati ufficialmente dalla stessa azienda, che ha evidenziato i numeri di fine anno. La gestione finanziaria si è conclusa con un saldo positivo, confermando un risultato in linea con le previsioni.

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FORTE DEI MARMI La Multiservizi chiude il bilancio 2025 con un utile di 115 mila euro e oltre 2 milioni di disponibilità liquide. "Il costante supporto e l’ottima intesa con gli organi della pubblica amministrazione, uniti all’eccellente e continuo impegno di tutti i collaboratori aziendali – commenta Marco Verona, amministratore unico dell’azienda Multiservizi – hanno permesso il raggiungimento di un livello di performance aziendale degno di nota. L’azienda è solida ed efficiente e questo consente l’erogazione di un numero sempre maggiore di servizi con modalità e qualità apprezzate dagli utenti. Il futuro ci riserva nuovi impegni, tra cui...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bilancio 2025. Con 2 milioni di liquidità Legge di Bilancio 2026 – Sintesi Notizie correlate Borgomanero: bilancio 2025 con 3,5 milioni di disponibilità netta? Cosa sapere Il vice sindaco Zanetta presenta il bilancio 2025 di Borgomanero con 3,5 milioni di disponibilità. Sernaglia della Battaglia: bilancio 2025 con avanzo di 1,3 milioni? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 456mila euro immediatamente disponibili per la comunità? Quali nuovi interventi sulla viabilità e la... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Comunicazione e stampa | Ausl e Aou, chiusi i bilanci 2025: deficit dimezzato; Cassa biologi chiude il bilancio 2025 con 153 milioni di patrimonio netto; Gruppo Piaggio: progetto di bilancio 2025; Gruppo CAP presenta il bilancio 2025 all’insegna dell’economia circolare. Due milioni di euro per il PoliclinicoApprovato il Bilancio 2025 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda: utile netto di 2.037.617 euro, in ... ilgiorno.it Viva Servizi approva il bilancio 2025, utile netto di 2,5 milioniL'assemblea dei soci di Viva Servizi, la società che gestisce il servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, ha approvato all'unanimità il bilancio 2025. (ANSA) ... ansa.it Bilancio del Day 2 agli Internazionali: non solo gioie per i colori azzurri, ma anche tanta amarezza per gli azzurri usciti di scena al primo turno Eurosportitalia facebook Milano, Gruppo Cap presenta risultati economici e Bilancio di Sostenibilità del Gruppo x.com