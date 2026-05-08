In vista della Biennale di Venezia del 2026, un esponente politico ha annunciato che visiterà diversi padiglioni, tra cui quelli di Russia e Israele. Ha spiegato che l’arte, a suo avviso, non conosce confini, censura o limiti e che può unire persone e culture diverse attraverso l’esposizione e l’esperienza. La sua intenzione è di esplorare le varie esposizioni durante l’evento, sottolineando il valore universale dell’arte.

“Visiterò numerosi padiglioni perché l’arte non ha colori, non ha confini, non ha censura e non ha limiti e avvicina popoli e culture. Ci sono 100 nazionalità diverse che partecipano alla Biennale di Venezia. Visiterò altri padiglioni oltre a quello russo, il padiglione americano, il padiglione cinese, il padiglione italiano, il padiglione israeliano, il padiglione veneziano”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, parlando a margine dell’inaugurazione della nuova sede del Centro di Aiuto alla Vita Buzzi a Milano. “Andrò anche al padiglione russo, certo – ha aggiunto il leader del Carroccio – Io godo e sono curioso di vedere che tipo di esposizione c’è in tanti padiglioni.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Venezia 2026, Salvini: “Visiterò padiglioni di Russia e Israele”

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