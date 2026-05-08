Biennale Salvini sta con Buttafuoco e visita padiglione russo | Niente di scandaloso esco con idea di serenità

Il ministro dell'Interno ha visitato la Biennale di Venezia poco prima dell'apertura ufficiale al pubblico. La visita è avvenuta in un momento di tensione tra il ministro e il presidente della Fondazione, legata alla decisione di accogliere il padiglione russo. Salvini ha commentato la visita affermando di non aver trovato nulla di scandaloso e di essere uscito con un senso di serenità.

Salvini visita la Biennale di Venezia, che domani aprirà al pubblico, dopo lo scontro tra il ministro Giuli e il presidente della Fondazione La Biennale di Venezia Buttafuoco per la scelta di ospitare il padiglione russo. Salvini ha preso le difese di Buttafuoco: "Sono totalmente d'accordo con lui". E sul padiglione della Federazione Russa: "Chi entra in questo padiglione russo penso che ne esca con un'idea di serenità che poi magari traspone nell'attività politica".🔗 Leggi su Fanpage.it

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