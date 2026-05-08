Biennale Salvini | Buttafuoco ha ragione L' arte non deve conoscere censure Scontri al

Al corteo contro la presenza di Israele alla Biennale Arte di Venezia si sono verificati scontri tra la Polizia e i manifestanti. La manifestazione si svolge nello stesso giorno in cui il Padiglione israeliano viene inaugurato alla mostra internazionale. Tra le dichiarazioni pubbliche, un politico ha espresso il suo sostegno all’artista, affermando che l’arte non dovrebbe essere soggetta a censure.

AGI - Scontro tra Polizia e manifestanti al corteo contro la presenza di Israele, che inaugura proprio oggi il suo Padiglione alla Biennale Arte di Venezia. Il contatto c'è stato quando il corteo ha tentato di sfondare il blocco della polizia per avvicinarsi all'entrata dell'Arsenale dove si trova il Padiglione dello Stato ebraico. E poi serrande abbassate di alcuni padiglioni nazionali (Paesi Bassi, Belgio, Francia, Giappone tra i tanti) contro la sua presenza. Giornata decisamente movimentata alla Biennale di Venezia dove si stanno preparando a sfilare, in realtà a diverse centinaia di metri di distanza, gli artisti di Anga - Art not Genocide Alliance e Biennalocene.🔗 Leggi su Agi.it

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