Biennale l’arte dello scontro

A Venezia si accendono discussioni e confronti tra artisti e figure pubbliche, con scontri che si estendono anche al panorama politico. Le tensioni coinvolgono personaggi noti per le loro opinioni e le loro posizioni, generando un’attenzione diffusa che attraversa anche l’intera Europa. Le divergenze si manifestano attraverso scambi di battute e accuse, creando un clima di confronto acceso e spesso acceso sui temi dell’arte e della politica.

di Olga Mugnaini VENEZIA Giuli contro Buttafuoco, Salvini contro Giuli. Ma anche viceversa, con strali che arrivano ormai da tutti i partiti, coinvolgendo mezza Europa. Passano i giorni e la Biennale di Venezia sta diventando sempre più un terreno di scontro politico che non ha niente a che fare con l’arte. In questa 41ª edizione per adesso si parla pochissimo dei contenuti suggeriti dalla curatrice Koyo Kouoh, col suo titolo In minor keys, perché assai più forti sono i frastuoni della lita scoppiata per la partecipazione della Russia e l’inaugurazione del relativo padiglione, che comunque oggi verrà chiuso. Si protesta in giro per la città, sia a favore dell’ Ucraina – come ancora ieri le Pussy Riot hanno fatto in piazza San Marco e sotto Ca’ Giustinian, sede della Fondazione – sia contro Israele e pro Palestina.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Caso Russia alla Biennale, Stefani: L'arte sia un'occasione di dialogo e di pace

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