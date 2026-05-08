Biennale il pubblico decide i premi | la sfida di Buttafuoco

Alla Biennale, il pubblico ha la possibilità di votare e influenzare la scelta dei premi assegnati alle opere in esposizione. Questa modalità di selezione mette in discussione il ruolo tradizionale dei giudici ufficiali. La storia della manifestazione vede anche collegamenti con decisioni politiche prese in modo riservato, che hanno determinato in passato le scelte ufficiali e le assegnazioni dei riconoscimenti. La votazione dei visitatori rappresenta quindi un elemento di novità nel tradizionale percorso di assegnazione dei premi.

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