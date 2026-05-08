Biennale il pubblico decide i premi | la sfida di Buttafuoco
Alla Biennale, il pubblico ha la possibilità di votare e influenzare la scelta dei premi assegnati alle opere in esposizione. Questa modalità di selezione mette in discussione il ruolo tradizionale dei giudici ufficiali. La storia della manifestazione vede anche collegamenti con decisioni politiche prese in modo riservato, che hanno determinato in passato le scelte ufficiali e le assegnazioni dei riconoscimenti. La votazione dei visitatori rappresenta quindi un elemento di novità nel tradizionale percorso di assegnazione dei premi.
? Punti chiave Come può il voto dei visitatori cambiare il destino dei premi?. Perché la storia della Biennale è legata a scelte politiche segrete?. Chi ha usato l'arte come arma diplomatica durante la Guerra Fredda?. Cosa accadrà quando il potere decisionale passerà dalle giurie al pubblico?.? In Breve Marinetti lanciò manifestini contro la Biennale nel 1910 in piazza San Marco.. Fradeletto rimosse un'opera di Picasso nel 1894 per evitare scandali pubblici.. La CIA promosse l'Espressionismo astratto contro l'U durante la Guerra Fredda.. Oggi la manifestazione coinvolge cento nazioni attraverso la diplomazia visiva dei padiglioni.. Pietrangelo Buttafuoco dichiara che l’arte possiede una forza superiore a ogni prepotenza in un momento di forti tensioni per la Biennale di Venezia.🔗 Leggi su Ameve.eu
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