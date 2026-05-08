Il ministro della Cultura ha espresso alcune critiche sulla gestione del padiglione russo durante la Biennale, rivolgendo parole di dissenso nei confronti di Buttafuoco. Nonostante ciò, ha sottolineato di ammirare profondamente il suo lavoro e ha parlato di un’amicizia che li lega. Durante le dichiarazioni, ha anche difeso l’autonomia dell’istituzione veneziana, evidenziando la sua posizione riguardo alle decisioni prese dall’ente espositivo.

Lo scontro tra il ministro della culturaAlessandro Giulie il presidente della BiennalePietrangelo Buttafuocoha dominato il dibattito mediatico delle ultime settimane. In un’intervista alCorriere della Sera, il ministro ha rivelato di aver inviato pochi giorni fa un messaggio a Buttafuoco, rimastosenza risposta. Nonostante il dissenso istituzionale, Giuli ha ribadito la profonda stima personale: “non esisterà mai in questo mondo assurdo una persona che avrò ammirato come ammiro lui”. Infatti dietro la tensione pubblica emerge unrapporto personale solido. Giuli racconta di vacanze condivise e del legame tra Buttafuoco e suo figlio, auspicando la fine delle polemiche.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Biennale, Giuli su Buttafuoco: ‘Dissento ma lo ammiro profondamente’

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