Durante la Biennale, uno degli artisti ha comunicato pubblicamente la propria opinione sulla presenza del padiglione russo, definendola un errore. Dopo questa dichiarazione, l’altro artista coinvolto non ha risposto, lasciando il messaggio senza commenti. La posizione espressa ha sollevato discussioni sulla presenza russa nell’evento e sui possibili effetti sulla diplomazia culturale italiana.

? Punti chiave Perché il silenzio di Buttafuoco dopo il messaggio di Giuli è critico?. Come può la presenza russa influenzare la diplomazia culturale italiana?. Chi deve decidere tra autonomia artistica e linea politica del governo?. Cosa comporta la mancata assegnazione dei fondi per il documentario Regeni?.? In Breve Giuli cita divergenze fisiologiche con Matteo Salvini e l'orientamento mediatore di Luca Zaia.. Il Ministro promette soluzioni per i fondi del documentario su Giulio Regeni.. Prevista visita ufficiale di Giuli al Padiglione Italia a Venezia il 20 maggio.. In corso riforma del cinema tramite confronto nelle sedi parlamentari nazionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, Giuli rompe con Buttafuoco: “Il padiglione russo è un errore

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