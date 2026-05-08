Durante la Biennale, un confronto tra due partecipanti si è trasformato in uno scontro acceso. Uno di loro ha criticato pubblicamente l’altro, definendo inopportuno citare il nome del presidente della Repubblica in un contesto artistico. La discussione, iniziata con una battuta, si è protratta per circa quindici minuti, intensificandosi rapidamente e portando a un’escalation di tensione tra i protagonisti.

VENEZIA - È durato solo un quarto d’ora, ma è stato più che sufficiente per rinfocolare lo scontro, ormai arrivato a livelli incandescenti. L’intervento di Alessandro Giuli, ieri alla diretta di Sky Tg24 Live in Roma, ha colpito il passaggio più significativo del discorso proferito mercoledì da Pietrangelo Buttafuoco («Andare avanti, avere audacia, sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti», citazione di Sergio Mattarella ai David di Donatello). Ebbene, non era il caso, secondo il ministro della Cultura: «Sono parole che aveva pronunciato il presidente della Repubblica ed è un po’ inopportuno portarsele dietro fino Venezia. Dove ci sono polemiche, bisogna proteggere chi rappresenta l’unità della nazione.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Biennale, Giuli attacca ancora Buttafuoco: «Inopportuno citare Mattarella»

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