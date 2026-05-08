Durante l'edizione di quest'anno della Biennale di Venezia si sono registrate proteste che hanno coinvolto numerosi padiglioni, alcuni dei quali sono stati chiusi. La giornata è stata caratterizzata da un corteo di manifestanti che si è scontrato con le forze dell'ordine, creando tensioni sul percorso. La protesta, definita “senza precedenti”, ha attirato l'attenzione di visitatori e partecipanti, modificando il normale svolgimento dell'evento.

Una protesta definita “senza precedenti” ha segnato la giornata della Biennale di Venezia, tra padiglioni chiusi, manifestazioni e tensioni con le forze dell’ordine. Secondo quanto diffuso dal canale Telegram Global Project, circa venti padiglioni nazionali tra Giardini e Arsenale sarebbero rimasti chiusi nell’ambito di una mobilitazione contro la presenza del padiglione israeliano e contro la guerra in Palestina. Tra i Paesi indicati figurano Austria, Belgio, Spagna, Svizzera, Irlanda, Regno Unito, Finlandia, Olanda, Polonia e Turchia, ma l’elenco — spiegano gli organizzatori — sarebbe ancora in aggiornamento. La protesta è stata promossa anche dal collettivo Anga – Art Not Genocide Alliance, che parla di uno sciopero di lavoratori e lavoratrici della cultura.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Biennale di Venezia, protesta contro Israele: chiusi numerosi padiglioni e tensioni al corteo

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