In Bielorussia, il governo di Lukashenko ha intensificato le azioni contro i nazionalisti, giustificando le sue misure con la retorica antifascista. La politica occidentale tende a semplificare i regimi che si oppongono ai propri interessi, riducendoli a caricature. Questa dinamica si inserisce in un quadro più ampio di tensioni tra Minsk e le potenze straniere, che spesso si traducono in azioni di repressione e controllo.

Roma, 8 mag – La politica occidentale ha una certa abilità nel ridurre ogni regime ostile alla propria sfera d’influenza a una caricatura comoda. Putin e Lukashenko diventano così, a seconda della necessità del momento, “fascisti”, “rossobruni”, “nazionalisti autoritari”, nemici assoluti della democrazia liberale e reincarnazioni dell’incubo novecentesco. La formula può funzionare nella comunicazione di Calenda, ma la realtà è più complessa. Eppure proprio in Bielorussia, solidissima alleata di Mosca e governata da Aleksandr Lukashenko da oltre trent’anni, una delle aree dell’opposizione più colpite è quella che si richiama all’identità nazionale bielorussa, alla memoria storica autonoma, ai simboli tradizionali del Paese e, in molti casi, al sostegno militare all’Ucraina contro la Russia.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Bielorussia, così Lukashenko perseguita i nazionalisti in nome dell’antifascismo

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