Biella 69 giovani premiati | il successo tra sport e scuola

A Biella, 69 studenti sono stati premiati per i loro risultati in ambito scolastico e sportivo. I giovani sono stati selezionati dai docenti tra gli studenti di 22 istituti della provincia. La premiazione ha coinvolto ragazzi di diverse fasce di età, che si sono distinti per le loro performance e impegno nelle rispettive attività. La scelta si è basata su criteri di merito e partecipazione.

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? Domande chiave Chi sono i 69 studenti selezionati dai docenti per il merito? Come vengono scelti i ragazzi tra i 22 istituti della provincia? Perché il Gruppo Sella premia il legame tra studio e sport? Quali valori etici hanno portato alla selezione di questi giovani??? In Breve Cerimonia giovedì 7 maggio ore 17 presso l'Auditorium del Lanificio Maurizio Sella Partecipano Attilio Viola, Edoardo Maiolatesi, Emanuele Ramella Pralungo e Michele Cipriani Selezione effettuata da docenti di 22 .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella, 69 giovani premiati: il successo tra sport e scuola Notizie correlate Tennis, premiati 12 giovani talenti: il successo del progetto? Cosa scoprirai Chi sono i dodici giovani atleti che hanno vinto la borsa? Come integrano il mental coaching nel loro percorso di formazione? Perché... Napoli, 10mila giovani tra scuola e lavoro: il successo di FuturiamoCirca 10mila persone hanno affollato gli spazi della Mostra d’Oltremare a Napoli per la conclusione della terza edizione di Futuriamo, l’iniziativa...