Biavati c’è l’ordinanza | Restituirlo entro giovedì

Il centro sportivo Biavati, chiuso dal 19 febbraio per motivi di sicurezza, non è ancora stato restituito al Comune di Bologna. Dopo la chiusura, il centro è passato sotto la gestione del Tribunale all’inizio di aprile, in seguito alla procedura di liquidazione avviata contro la società che ne aveva la gestione. L’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza che richiede la restituzione del centro entro giovedì.

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Il Comune di Bologna non è ancora rientrato in possesso del centro sportivo Biavati, chiuso dal 19 febbraio scorso per motivi di sicurezza e finito poi in mano al Tribunale da inizio aprile, con la procedura di liquidazione nei confronti della Us Corticella che lo gestiva. Il braccio di ferro dura da qualche settimana e per accelerare i tempi (c’è il pressing delle famiglie della zona affinché il centro venga riaperto almeno per i ragazzi) Palazzo d’Accursio ha emesso ieri un’ ordinanza notificata al curatore giudiziale, al quale viene intimato di restituire l’impianto sportivo di via Corticella "libero da persone e cose, entro e non oltre il 14 maggio".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biavati, c’è l’ordinanza: "Restituirlo entro giovedì" Notizie correlate Centro sportivo Biavati, il Comune ordina la riconsegna entro il 14 maggioIl Comune di Bologna accelera per rientrare in possesso del centro sportivo Biavati e fissa una scadenza precisa: l’impianto di via Shakespeare 33... Taranto, centrale termoelettrica interna al siderurgico: sospensione delle attività entro trenta giorni Ordinanza del sindacoCon un’ordinanza il Comune di Taranto dispone la sospensione, entro 30 giorni, delle attività della Centrale termoelettrica interna all’ex Ilva,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Biavati, c’è l’ordinanza: Restituirlo entro giovedì; Centro sportivo Biavati, il Comune ordina la riconsegna entro il 14 maggio; Centro sportivo Biavati, ordinanza del Comune intima al curatore giudiziale la riconsegna dell’impianto. Centro sportivo Biavati, l’ultimatum ai gestori: La struttura va messa a normaBOLOGNA – Per leggere il futuro del Biavati c’è una data ed è il 16 marzo. Lunedì prossimo, infatti, scadono i tempi concessi al Corticella per risolvere i problemi relativi alla rete elettrica e ... bologna.repubblica.it Biavati, interviene Li Calzi: Riaprirà solo in sicurezzaIl Biavati riaprirà solo quando la sicurezza sarà garantita in tutto il centro sportivo. Parola dell’assessore comunale allo sport Roberta Li Calzi, che interviene sul caso dell’impianto chiuso da ... ilrestodelcarlino.it Puntoluce Di Barbara Biavati facebook Nettuno Tennis, la protesta dei genitori: “Garanzie per i corsi estivi o finiremo come il Biavati” x.com