Il ministro della Giustizia ha incaricato un avvocato di avviare un'azione legale contro una rete televisiva, accusandola di aver censurato un suo intervento. La rete ha risposto affermando che non c’è stata alcuna censura. La vicenda riguarda anche un giornalista e il suo intervento in diretta, con il ministro che ha deciso di procedere legalmente. La questione ha suscitato reazioni nei media e tra gli addetti ai lavori.

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dato mandato a un legale di avviare un’azione risarcitoria in sede civile contro Bianca Berlinguer e Mediaset, a seguito della puntata di È sempre Cartabianca del 28 aprile scorso in cui Sigfrido Ranucci aveva dichiarato, in diretta su Rete4, di stare verificando una notizia secondo cui il Guardasigilli si trovava nel ranch uruguayano di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti. Da Via Arenula filtra “dispiacere” per come sono andate le cose. Da Cologno Monzese, invece, arriva una replica secca in cui si sottolinea che non sarebbe stata applicata nessuna indulgenza verso le parole di Ranucci, nessuna censura e la piena garanzia del diritto di replica per tutti, Ministro incluso.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Bianca Berlinguer, Nordio fa causa a Mediaset per Ranucci. La replica: “Nessuna censura”

Notizie correlate

Nordio fa causa a Mediaset e Bianca Berlinguer, perché il ministro ha "graziato" Ranucci e non la conduttriceCarlo Nordio vuole portare in tribunale Bianca Berlinguer ma non Sigfrido Ranucci.

Caso Minetti, Nordio annuncia che farà causa a Mediaset e Bianca Berlinguer per le dichiarazioni di RanucciIl ministro della Giustizia, Carlo Nordio, avvierà un’azione risarcitoria in sede civile nei confronti di Bianca Berlinguer e di Mediaset, a seguito...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Nordio farà causa a Mediaset e a Bianca Berlinguer per il caso Ranucci – Minetti; Nordio fa causa a Mediaset e Berlinguer per il caso Minetti; Caso Minetti, Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e Mediaset; Caso Minetti, Nordio fa causa civile a Bianca Berlinguer.

Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e Mediaset, perché il ministro ha graziato Ranucci e non la conduttriceIl ministro della Giustizia Carlo Nordio fa causa a Bianca Berlinguer e a Mediaset per le dichiarazioni di Ranucci sul caso Nicole Minetti ... virgilio.it

Minetti, Nordio fa causa ai Berlusconi: il ministro chiede i danni a Mediaset per le parole di Ranucci da Bianca BerlinguerIl ministro Nordio avvia un'azione civile contro Mediaset e Berlinguer dopo le dichiarazioni di Ranucci sul caso Minetti. ilfattoquotidiano.it

Fonti del Biscione dopo la decisione del ministro di andare per vie legali contro Bianca Berlinguer e l’azienda: "Da editori pluralisti, non censuriamo. Ma diamo a tutti la possibilità di ribattere" facebook

Solidarietà a #BiancaBerlinguer e alla redazione di @CartabiancaR4 . Ancora una volta una reazione spropositata e fuori misura di #Nordio, Meloni lo riporti a più miti consigli x.com