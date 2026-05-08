Sam Beukema ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del club azzurro. Ha commentato il suo primo anno a Napoli, definendolo positivo. Il difensore ha anche menzionato di non aver mai fatto il braccetto in questa esperienza. La sua intervista si concentra sui primi mesi nella città e sulla sua esperienza con il team.

Sam Beukema, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del club azzurro. Di seguito le sue parole: “Per me è stato un anno positivo. Ho giocato in una posizione nuova, come braccetto: mi sono dovuto adattare e penso di aver fatto bene, imparando e migliorandomi partita dopo partita. Sto ancora lavorando per crescere: ho ancora tanti anni qui a Napoli ed ho già vinto il mio primo trofeo. Sono contento. Abbiamo avuto tanti infortuni quest’anno e questa situazione non ci ha aiutato. Però, penso che abbiamo fatto una bella stagione: siamo al secondo posto e questo significa che abbiamo un gruppo forte con tanta qualità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Beukema: “A Napoli un anno positivo, non avevo mai fatto il braccetto”

La decisione di Antonio Conte che sta facendo molto discutere

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#Beukema a Radio Crc: "A #Napoli anno positivo, ho imparato a fare il braccetto e ho vinto anche un trofeo". Il #Bologna "Sfida speciale, ma in campo voglio solo vincere. Sul mio addio dette cose non vere, porto massimo rispetto ai tifosi". https://www.ilnapoli - facebook.com facebook