Beukema | A Napoli un anno positivo non avevo mai fatto il braccetto
Sam Beukema ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del club azzurro. Ha commentato il suo primo anno a Napoli, definendolo positivo. Il difensore ha anche menzionato di non aver mai fatto il braccetto in questa esperienza. La sua intervista si concentra sui primi mesi nella città e sulla sua esperienza con il team.
Sam Beukema, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del club azzurro. Di seguito le sue parole: “Per me è stato un anno positivo. Ho giocato in una posizione nuova, come braccetto: mi sono dovuto adattare e penso di aver fatto bene, imparando e migliorandomi partita dopo partita. Sto ancora lavorando per crescere: ho ancora tanti anni qui a Napoli ed ho già vinto il mio primo trofeo. Sono contento. Abbiamo avuto tanti infortuni quest’anno e questa situazione non ci ha aiutato. Però, penso che abbiamo fatto una bella stagione: siamo al secondo posto e questo significa che abbiamo un gruppo forte con tanta qualità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
La decisione di Antonio Conte che sta facendo molto discutere
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#Beukema: " #NapoliBologna partita speciale, #Conte e #Italiano due grandi allenatori" x.com
#Beukema a Radio Crc: "A #Napoli anno positivo, ho imparato a fare il braccetto e ho vinto anche un trofeo". Il #Bologna "Sfida speciale, ma in campo voglio solo vincere. Sul mio addio dette cose non vere, porto massimo rispetto ai tifosi". https://www.ilnapoli - facebook.com facebook