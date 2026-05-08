Bertallot | Il Comunale diventa il club più bello

La prima del nuovo progetto si è tenuta al Muretto di Jesolo, un locale noto da anni come punto di riferimento per la scena dance internazionale. Durante l’evento, il rappresentante del progetto ha dichiarato che il Comunale diventa il club più bello. La serata ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e professionisti del settore, con un’attenzione particolare all’atmosfera e alla qualità della musica proposta.

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La ‘prima’ è stata al Muretto di Jesolo, tempio da molti anni dell’edonismo internazionale della dance music. Per l’appuntamento bolognese, invece, le atmosfere festose e notturne della discoteca verranno ricostruite in un luogo che è già in ricostruzione, il Teatro Comunale di Bologna. Qui, sul palco della Sala Bibiena, eccezionalmente aperta in pieno cantiere, questa sera (alle 22) e domani (doppio turno, alle 21 e alle 24) andrà in scena la Notte eretica, anomala presentazione del libro di Alessandro Baricco, Breve storia eretica della Musica Classica (Feltrinelli Editore), con l’autore che intreccia le parole con i remix del dj Alessio Bertallot.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bertallot: "Il Comunale diventa il club più bello" Notizie correlate Andrea Candeo, il “più bello d’Italia” diventa animalista: nuova campagna tra etica, immagine e comunicazioneTrentaquattro anni, agronomo di formazione e volto noto dopo il titolo de “Il più bello d’Italia”, Andrea Candeo è il nuovo testimonial scelto da... A mezzanotte diventa maggiorenne e si candida: è Giacomo Lupò il più giovane in corsa per il Consiglio comunaleUn brindisi allo scoccare della mezzanotte, poi la firma per l’accettazione della candidatura. Una raccolta di contenuti Si parla di: Bertallot: Il Comunale diventa il club più bello; Una ’Notte eretica’ con Baricco. Tutti sul palco del Comunale.