Bernie Collins | Lando Norris ambizioso ma dubbi sulle possibilità del McLaren per il titolo

Lando Norris ha espresso la sua determinazione a competere per il titolo di campione di Formula 1. Tuttavia, un commentatore ha commentato che, nonostante l’ambizione del pilota, ci sono dubbi sulla competitività della sua squadra per ottenere il primo posto in classifica. Norris si trova in una fase della stagione in cui cerca di migliorare i risultati, mentre gli analisti valutano le prospettive del team rispetto agli avversari.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"> Lando Norris e le Ambizioni di Titolo in F1. Lando Norris ha lasciato Miami con un chiaro messaggio riguardo alle sue ambizioni di titolo in Formula 1. Nonostante i segnali positivi, Bernie Collins, ex stratega di McLaren, avverte che il team ha ancora molto lavoro da fare per fornirgli una vettura in grado di competere per la vittoria. La stagione è iniziata con Mercedes in vantaggio su Ferrari, mentre McLaren ha schierato una versione più semplice della propria monoposto. La prima grande modifica, introdotta a Miami, ha messo in evidenza il potenziale del team, suggerendo che, man mano che la stagione avanza, potrebbero diventare contendenti seri.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Bernie Collins: Lando Norris ambizioso, ma dubbi sulle possibilità del McLaren per il titolo. Notizie correlate Leggi anche: Lando Norris non ha avuto una chance equa contro Oscar Piastri in McLaren. Leggi anche: Lando Norris vince la Sprint Race a Miami, doppietta McLaren: terzo Leclerc Contenuti utili per approfondire Bernie Collins: Lando Norris ambizioso, ma dubbi sulle possibilità del McLaren per il titolo.Lando Norris ha lasciato Miami con un chiaro messaggio riguardo alle sue ambizioni di titolo in Formula 1. Nonostante i segnali positivi, Bernie Collins, ex stratega di McLaren, avverte che il team ha ... napolipiu.com Bernie Collins says Lando Norris has shown title intent, but questions remain over McLaren’s chancesLando Norris left Miami with a statement of intent in his F1 title ambitions, but Bernie Collins believes McLaren still have work to do to show they can back him up with a winning car. The season ... sg.news.yahoo.com