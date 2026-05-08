Bergamo da Daminelli raid di soli 2 minuti | razzia da 75mila euro - Il video della spaccata

Nella notte tra mercoledì e giovedì, tre uomini incappucciati sono entrati in azione in via Ghislandi, a Bergamo. Armati di torce, guanti e un piede di porco, hanno effettuato una spaccata di circa due minuti, riuscendo a portare via beni per un valore stimato di 75 mila euro. Il colpo è stato ripreso da un video di sorveglianza, che mostra i momenti dell’irruzione e della fuga dei ladri.

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IL COLPO. In via Ghislandi alle 4 della notte tra mercoledì e giovedì 7 maggio la spaccata: in azione tre incappucciati, con torce, guanti e piede di porco. Indaga la questura. «Sono rimasto davvero allibito per la violenza con cui hanno agito». Non ha molte parole Marcello Daminelli nel commentare il furto che tre malviventi hanno messo a segno nel negozio di strumenti musicali della sua famiglia, in via Ghislandi. In due minuti tre ladri hanno letteralmente divelto una delle vetrine del punto vendita e poi infranto con estrema violenza, utilizzando lo stesso piede di porco usato per accedere nel negozio, le vetrine dov’erano esposti i flauti di valore, infilandone 13 negli zaini, oltre a due ottoni e soprattutto alle testate d’argento per gli stessi strumenti a fiato.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Bergamo, da «Daminelli» raid di soli 2 minuti: razzia da 75mila euro - Il video della spaccata Notizie correlate Leggi anche: Bergamo, spaccata da Tiziana Fausti: prima prendono le misure «a spanne» e poi spaccano la vetrina con l’auto. In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto/video Leggi anche: Bergamo, spaccata nel negozio di Tiziana Fausti all’alba: vetrina infranta. In due minuti rubate oltre 50 borse -Foto/video Altri aggiornamenti Si parla di: Bergamo, da Daminelli raid di soli 2 minuti: razzia da 75mila euro - Il video della spaccata. Bergamo, da «Daminelli» raid di soli 2 minuti: razzia da 75mila euro - Il video della spaccataIn via Ghislandi alle 4 della notte tra mercoledì e giovedì 7 maggio la spaccata: in azione tre incappucciati, con torce, guanti e piede di porco. Indaga la questura. ecodibergamo.it Notizie di DaminelliIL COLPO. In via Ghislandi alle 4 della notte tra mercoledì e giovedì 7 maggio la spaccata: in azione tre incappucciati, con torce, guanti e piede di porco. Indaga la questura. ecodibergamo.it